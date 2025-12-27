Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Erzincan ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Erzincan'da belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

Yüksek kesimlerde de aralıklarla devam eden kar nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kent dronla görüntülendi.

Öte yandan, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi de karla kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da da il genelinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından kent merkezi ve çevresi beyaza büründü.

Eleşkirt ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 6 köy yolunu açtı.

Bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.