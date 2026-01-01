Haberler

Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni yıla görev başında giren görevlileri ziyaret etti

Güncelleme:
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek onların yeni yılını kutladı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı ve Erzincanlıların huzur içinde yeni yıla girdiğini ifade etti.

Ziyaretlerine ilk olarak Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı'ndan başlayan Aydoğdu, burada bir askerin babası ile telefon görüşmesi yaptı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında polis ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Aydoğdu, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçti.

Aydoğdu, gazetecilere, Erzincanlıların yeni yıla huzurla girdiklerini, herkesin yeni yılını kutladığını dile getirerek, "2026 yılının Erzincan'ımıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Cenabıallah'tan ülkemizi, bütün insanımızı her türlü kazadan, beladan, musibetten korumasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastalar ile burada görevli sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Aydoğdu'ya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
