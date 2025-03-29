Erzincan Valisi Aydoğdu, Bayram Arifesinde Yol Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan Bayramı arifesinde yol kontrol noktalarını ziyaret ederek sürücülere şeker ikramında bulundu.

Vali Aydoğdu, Ramazan Bayramı arifesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Yol kontrol noktalarındaki güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi alan Aydoğdu, vatandaşların bayram süresince huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Denetimde sürücü ve yolculara şeker ikramında da bulunan ve bayramlarını kutlayan Vali Aydoğdu'ya, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent eşlik etti.