Çığın düştüğü Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisine düşen çığ nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Bir şerit ulaşıma kapandı, ekipler güvenlik önlemleri alıyor.
Erzincan- Sivas kara yoluna düşen çığ nedeniyle, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yolun Kızıldağ Geçidi mevkisine düşen çığ nedeniyle bir şerit, ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, yolun tek şeridinde geçiş sağlandı.
Olumsuz bir durumun yaşanmadığı bölgede, temizlik çalışması başlatıldı.
