Çığ nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
Erzincan'da Sakaltutan tünellerine çığ düşmesi nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yeniden ulaşıma açıldı.
Erzincan'da çığ nedeniyle kapanan Erzincan- Sivas kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan 1'inci ve 2'nci tüneller mevkisine çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas kara yolu, ekiplerin kar temizleme çalışmasının ardından araç trafiğine yeniden açıldı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel