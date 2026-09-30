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Erzincan Refahiye merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

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Erzincan Refahiye merkezli, 2 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, adres aramalarında 108 uyuşturucu hap, 95 gram kubar esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Erzincan merkezli 2 ilde jandarma ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satanlara ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Refahiye ilçesi merkezli olarak 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 108 uyuşturucu hap, 95 gram kubar esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza, uyuşturucu öğütme aparatı, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, tabanca üst kapağı, muhtelif sayıda fişek ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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