Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 19.15'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Kemah olduğunu ve 7,12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilk değerlendirmelere göre can ve mal kaybı olmadığını belirtti.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 19.15'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,12 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4 şiddetindeki depremde yapılan ilk değerlendirmelere göre herhangi can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Kemahlı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.