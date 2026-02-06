Haberler

Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Vali Hamza Aydoğdu, depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da Kemah'taki depreme işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

"İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok"

Vali Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

"Cenabıallah ülkemizi her türlü beladan, musibetten korusun" diyen Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Arkadaşlarımız da kaymakamımız başkanlığında küçük bir kriz masası oluşturdular. Şu ana kadar yaptığımız bütün kontrollerde hiçbir şekilde can ve mal kaybına rastlanmaması en büyük sevincimiz. Erzincan deprem bölgesi. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Kentsel dönüşüm, depremle ilgili bilinçlendirmeyle ilgili son 2 yılda elimizden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyoruz. İnşallah bu çalışmalar bittiği zaman Erzincan depreme daha dayanıklı bir hale gelecek. Tekrardan geçmiş olsun diyorum."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Bu akşam İstanbul'da! Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha

Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Netanyahu ilk kez Epstein'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi

Netanyahu'dan Epstein İsrail bağlantısı iddialarına ilk yanıt