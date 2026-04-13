Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

VALİLİK: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

Kemah'ta meydana gelen depremin ardından yazılı bir açıklama yapan Erzincan Valiliği, olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"13 Nisan 2026 tarihi saat 19.15 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar her hangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı