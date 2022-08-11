Haber : Erzincan haber... Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan haber... Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

 - Güncelleme:
Erzincan haber... Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Erzincan gündem haberi: Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

A.M'nin (60) kullandığı 34 LZ 9862 plakalı otomobil, Refahiye ilçesinden Bostandere köyüne seyir halindeyken viraja girdiği sırada yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden oldukları öğrenilen Ş.M. (10), D.M. (58), H.M. (35), Y.M. (14), F.M. (42) ve Z.M. (11) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Bostandere Erzincan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title