Erzincan haber... Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı Erzincan gündem haberi: Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. A.M'nin (60) kullandığı 34 LZ 9862 plakalı otomobil, Refahiye ilçesinden Bostandere köyüne seyir halindeyken viraja girdiği sırada yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden oldukları öğrenilen Ş.M. (10), D.M. (58), H.M. (35), Y.M. (14), F.M. (42) ve Z.M. (11) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel AA / Kemal Özdemir Bostandere Erzincan Güncel Haberler

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