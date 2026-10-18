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Erzincan-Erzurum yolundaki heyelan ve tek şerit açma çalışması dronla görüntülendi

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Erzincan-Erzurum yolundaki heyelan ve tek şerit açma çalışması dronla görüntülendi
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Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde bir süre önce meydana gelen heyelan yolu kapattı. Ekipler, kapalı yolun tek şeridini ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışırken, heyelanın büyüklüğü ve çalışmalar dronla görüntülendi.

Erzincan- Erzurum kara yolundaki heyelanın büyüklüğü ve ekiplerin heyelan nedeniyle kapanan yolun bir şeridini ulaşıma açmak için yürüttüğü çalışmalar dronla görüntülendi.

Kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde bir süre önce meydana gelen heyelanın yolu kapatmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler aralıksız çalışıyor.

Anadolu Ajansı ekiplerinin havadan dron ile kaydettiği görüntülerde, meydana gelen heyelanın büyüklüğü gözler önüne serildi.

Görüntülerde ayrıca karayolları ekiplerinin kapalı olan yolun tek şeridini ulaşıma açmak için iş makineleriyle yürüttüğü çalışma da yer aldı.

Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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