Erzincan-Erzurum kara yolu, kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapandı

ERZİNCAN- Erzurum kara yolu, TIR'ların karıştığı kaza nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

Erzincan-Erzurum kara yolu Yollarüstü mevkisinde 2 TIR'ın karıştığı kazada 2 şoför hafif yaralandı. Bu sırada kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, makasladı. Aynı yolda başka bir araç da refüje çarptı. Kara yolu tek yönlü olarak ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç uyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı