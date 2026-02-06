Haberler

AFAD'dan Erzincan'daki 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuz durum olmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

