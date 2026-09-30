Erzincan'da üniversite kazanan öğrencilere Cimin üzümlü hoş geldin kahvaltısı verildi

Erzincan'da üniversiteyi kazanarak kente gelen öğrenciler, yöresel ürünlerle hazırlanan "Hoş Geldiniz" kahvaltısında buluştu.

Üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesi'nde kurulan masalarda kentin yöresel ürünlerinden Cimin üzümü, tulum peyniri ve lavaş ekmeğinin ikram edildiği kahvaltıda bir araya gelen binlerce üniversite öğrencisi, hem birbirleriyle tanıştı hem de yöresel lezzetleri tattı.

Adını taşıyan üniversitenin kahvaltı programına video konferans yoluyla bağlanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, öğrencilere seslenerek, üniversite yıllarının eğitim ve öğretim hayatının en güzel yılları olduğunu söyledi.

Üniversite yıllarının altın değerinde olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Üniversite yıllarında sadece bilginizi, görgünüzü, seçtiğiniz meslek dalını ilerletme, onunla ilgili tecrübe kazanma yılları değil aynı zamanda üniversite yılları gelecekte belirleyeceğiniz hedefler ve vizyon için önemli bir fırsattır. Üniversite bilgi vermenin ötesinde tecrübe kazanmak için de önemli bir fırsattır. Tecrübeyi değerli akademisyenlerimiz, hocalarımızın birikimlerinden kazanacaksınız. Kendi aranızda yeni arkadaşlık oluşturacaksınız. Türkiye'nin dört bir yanından 'Doğuda bir dünya üniversitesi' hedefiyle yola çıkan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eminim ki güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar, kalıcı hatıralarla Erzincan'da görevinizi, öğreniminizi tamamlayıp memleketlerinize selametle gitmiş olacaksınız."

Vali Hamza Aydoğdu ise öğrencilere hitap ederek, "Evinize geldiğinizi bilin. Erzincan'ı diğer şehirlerden ayıran en temel özellik Erzincan, duyguları olan bir şehirdir. Rektörünün, milletvekilinin, burada yaşayan herkesin duyguları var. Merhamet, vicdan, empati duyguları. Böylesine asil duyguların olduğu bir şehre geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Biz de her zaman, her şartta sizin yanınızdayız, sizinle birlikteyiz. Afiyet olsun, tekrar hoş geldiniz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da öğrencilerin kenti zamanla çok seveceklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki bu şehirde yanınızda olacak en güzel şey kurduğunuz dostluklar ve gördüğünüz sıcak ilgi olacak. Bugün birlikte oturduğunuz masada belki hiç tanışmadığınız insanlara 'merhaba' deyin. Samimiyetle gülümseyin. Sayın valimin bir sözü var, 'iyilik bulaşıcıdır' der. En çok da yapana bulaşır. Lütfen bu felsefeyi, bu prensibi akıllarınızdan çıkarmayın. Unutmayın ki kendini rahat ve değerli hissettiği bir üniversite ortamı böyle küçük ama içten davranışlarla mümkün olabilir."

Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA