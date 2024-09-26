Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Ramazan C'nin (44) kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C'yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.