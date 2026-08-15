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Erzincan'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Erzincan'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
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Erzincan'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde N.K. (68) yönetimindeki 24 FU 317 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen D.M. idaresindeki 24 FU 422 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaparken takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Takla atan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki G.K. (70) yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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