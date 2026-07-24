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Erzincan'da SUV-Motosiklet Çarpıştı; İki Yaralı

Erzincan'da SUV-Motosiklet Çarpıştı; İki Yaralı
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- Kazada, çarpışmanın etkisiyle SUV tipi aracın altında sıkışan motosikletin sürücüsü AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da SUV tipi araç ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Ş.Ç. (33) yönetimindeki 34 YVS 08 plakalı SUV tipi araç ile E.N.D. (16) idaresindeki 24 ACS 035 plakalı motosiklet Halitpaşa Mahallesi'ndeki 1270 Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi aracın altında sıkışan motosikletin sürücüsü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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