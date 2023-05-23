Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Erzincan'da şimşekler geceyi aydınlattı

Erzincan'da şimşekler geceyi aydınlattı

Güncel Haberler

ERZİNCAN'da, aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı, fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı.

ERZİNCAN'da, aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı, fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı.

Kentte dün gece yağmur etkili oldu. Sağanak ve gök gürültüsüyle birlikte peş peşe çakan şimşekler, şehrin her noktasından görüldü.Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bugün, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title