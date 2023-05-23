Erzincan'da şimşekler geceyi aydınlattı

ERZİNCAN'da, aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı, fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı.

Kentte dün gece yağmur etkili oldu. Sağanak ve gök gürültüsüyle birlikte peş peşe çakan şimşekler, şehrin her noktasından görüldü.Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bugün, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.