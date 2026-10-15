Erzincan'da sağanak su baskınlarına yol açtı, Erzurum-Erzincan yolu tek yönlü kapandı

Erzincan'da sağanak su baskınlarına yol açtı, Erzurum-Erzincan yolu tek yönlü kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da etkili olan sağanak birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı kentte, Erzurum-Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkisi sel nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı; ekiplerin çalışmaları sürüyor.
ERZİNCAN'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşandı. Erzurum- Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkisi ise sel suları nedeniyle tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan Erzincan'da, aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı. Erzurum-Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde de sel meydana geldi. Sel nedeniyle kara yolunda ulaşım tek yönlü olarak kısıtlandı.
Erzincan İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.