Erzincan'da Sağanak Sonrası Karasu Nehri Taştı

Erzincan'da Sağanak Sonrası Karasu Nehri Taştı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar Karasu Nehri'nde taşkın oluşturdu. Su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Erzincan'da sağanak sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri suyla kaplandı.

Tercan ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nde taşkın meydana geldi.

İlçe ve ilçeye bağlı Kargın beldesinde su altında kalan bazı tarım arazileri zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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