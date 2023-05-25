Erzincan'da saf altın sayfalı tarihi eser ele geçirildi

ERZİNCAN'da, tarihi eser niteliğindeki Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan 1 kitap ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürütülen istihbarı çalışma sonucunda, merkez ilçe ve köylerinde 4 kişinin, ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki 1 kitabı satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliğindeki Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan 1 kitap ele geçirdi, kitapla birlikte yakalanan 4 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.