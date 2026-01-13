Erzincan'da polis aracının devrilmesi sonucu 2 memur yaralandı
Erzincan-Sivas kara yolunda devriye görevi yapan polis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Olayda araç içerisinde sıkışan 2 memur, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Erzincan- Sivas kara yolunda devriye görevi yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ait polis aracı kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Olay yerine gelen meslektaşları ile 112 Acil Sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan 2 polis memurunu kurtardı.
Yaralı polisler, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel