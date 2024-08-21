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Erzincan'da Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi

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Erzincan'da görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından Perseid meteor yağmuru kaydedildi. Uzun pozlama tekniği kullanılarak çekilen görüntülerde meteorların ışık çizgileri ve uçak izleri yer alıyor.

ERZİNCAN'daki 'Perseid meteor yağmuru', görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından görüntülendi. Kösen'in uzun pozlama tekniği kullanarak çektiği görüntülerde, meteorların ardında bıraktığı ışık çizgileri ve gökyüzünden geçen uçakların izleri güzel görüntüler oluşturdu.

Erzincanlı yönetmen Muhammed Kösen, gece karanlığında meteor yağmurunu görüntüledi. 24 Ağustos'a kadar devam edecek perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniği ile Kösen tarafından kaydedildi. Kösen, bu özel anı ölümsüzleştirmek için, Erzincan'ın farklı bölgelerinde gece boyu çekimler yaptı. Mercan Deresi, Kemah ilçesine bağlı Ardos Gölü, Karasu Nehri ve Yücebelen köyü Amucak yaylası çekimlere ev sahipliği yaptı. Kösen'in çekimleri sırasında gökyüzünden geçen uçakların ışıkları da kadraja dahil olunca güzel kareler ortaya çıktı.

Perseid meteor yağmurunun, her yıl ağustos aylarında yaşanan ve gece gökyüzünü adeta ışıkla süsleyen bir doğa olayı olduğunu belirten Muhammed Kösen, "Meteor yağmuru, özellikle Kuzey Yarımküredeki gözlemciler için yılın en heyecan verici gökyüzü olaylarından biridir. Ağustos ayında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmuru, saatte 60 ila 100 meteorun atmosfere girmesiyle gece gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi oluşturur. Çekimlerde kullanılan ekipmanlar ve teknik bilgiler kullanılan ekipmanlar, yüksek kaliteli görüntülerin elde edilmesinde büyük rol oynadı. 1.2 diyafram açıklığı, 10 ve 20 saniye aralığında uzun pozlama süreleri ile çekilen bu fotoğraflar, gece gökyüzünün her bir detayını net bir şekilde ortaya koydu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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