Erzincan'da Otomobil Şarampole Düştü: 4 Yaralı
Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, A.Ç'nin kullandığı otomobil şarampole düştü. Kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da yoldan çıkıp şarampole düşen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 08 EA 952 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde yoldan çıkıp şarampole düştü.
Otomobildeki H.K. (65), S.Ç.S. (27), M.S. (5) ile M.N. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan bir yaralı, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.