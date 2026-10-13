Erzincan'da oğlu anısına kurulan müze, 3 bin eserle geçmişi yaşatıyor

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünde, trafik kazasında 19 yaşında hayatını kaybeden oğlu Ali Gürer'in anısını yaşatmak amacıyla Mustafa Gürer tarafından kurulan 'Özel Ali Gürer Müzesi', yaklaşık 3 bin eseriyle ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Türkiye'de bir köyde kurulan ilk özel müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteriyor.

Kemaliye ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ocak köyü, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra örnek yerleşim yapısıyla da dikkat çekiyor. Hıdır Abdal Sultan Türbesi ve çevresindeki külliyesiyle bölgenin önemli merkezleri arasında yer alan köyde bulunan özel müze, yöre halkının yaşam kültürünü, geleneklerini ve geçmişten günümüze uzanan değerlerini gelecek kuşaklara aktarıyor.

OĞLUNUN ANISINA KURDU

Köylülerden merhum Mustafa Gürer tarafından, 19 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Ali Gürer'in anısını yaşatmak amacıyla kurulan müze, 1994 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müze, 7 Şubat 1996 tarihinde özel müze statüsü kazandı.

Türkiye'de bir köyde kurulan ilk özel müze olma özelliğiyle öne çıkan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteriyor. 3 bine yakın eser bulunan müzede sergilenen eserlerden 388'i ise Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterine kayıtlı.

PADİŞAH FERMANLARI DA SERGİLENİYOR

İki katlı müzede, Mustafa Gürer'in özel koleksiyonunun yanı sıra Ocak köyü ve çevre köylerde yaşayanların bağışladığı, ayrıca Hıdır Abdal Sultan Türbesi'ni ziyarete gelenler tarafından müzeye kazandırılan eserler sergileniyor. Müzede yöresel bakır işlemeciliği örneklerinden eski paralar, tarım aletlerinden geleneksel giyim ve dokuma ürünlerine, ev eşyalarından tarihi taşlara kadar çok sayıda eser yer alıyor. Açık hava bölümünde ise Atatürk büstü, Türk büyüklerinin kabartmalı resimleri, harman makinesi ve kağnı arabası bulunuyor.

Müzenin en dikkat çekici parçaları arasında, geçmişte padişahlar tarafından köye verildiği belirtilen fermanlar da yer alıyor. İkinci katta bulunan kütüphane de müzenin kültürel işlevini tamamlıyor.

'HER ESER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Müze görevlisi Nusret Baharoğlu, müzenin hem kuruluş hikayesi hem de barındırdığı eserlerle köyün kültürel hafızasını yaşattığını söyledi. Müzenin Mustafa Gürer tarafından oğlunun anısına kurulduğunu belirten Baharoğlu, yaklaşık 3 bin eserin bulunduğu müzede, Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterine kayıtlı 388 eser olduğunu ifade etti. Müzenin ziyaret sezonunun 1 Mayıs'ta başladığını ve 31 Ekim'de sona erdiğini kaydeden Baharoğlu, yılda yaklaşık 6 bin 500 ila 7 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi. Köyün yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve uzun yıllardır turistleri ağırladığını belirten Baharoğlu, "Eserlerimiz arasında zamanın padişahları tarafından köyümüze verilmiş olan fermanlar var. Müzemizdeki her eser bizim için çok kıymetli" dedi.

ZİYARETÇİLER GEÇMİŞİ HATIRLAYIP DUYGULANIYOR

Müzeyi gezen ziyaretçilerin sergilenen eşyalar karşısında zaman zaman duygusal anlar yaşadığını anlatan Baharoğlu, bazı eserlerin insanların çocukluklarına ve aile büyüklerine ilişkin hatıralarını canlandırdığını dile getirdi. Ziyaretçilerin eski ev eşyaları ve günlük kullanım malzemelerini görünce geçmişlerini hatırladıklarını belirten Baharoğlu, "Gelen ziyaretçilerimiz müzeyi gezerken çok heyecanlanıyor. Duygulananlar, hatta ağlayanlar bile oluyor. Kimi, 'Dedem, babam bana bundan su içirmişti' diyor. Kimi de 'Babaannem bana bu kapla yemek yedirirdi' diyerek anılarını paylaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı