Erzincan-Kar üstündeki vaşaklar görüntülendi
Erzincan'da Keşiş Dağları'nda dron ile çekilen görüntülerde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesinin iki üyesi kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.
ERZİNCAN'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesi birlikte görüntülendi.
Keşiş Dağları'nda dron kamerasıyla görüntü çeken Mustafa Başgöze, karlı arazide 2 vaşağı kayda aldı. Başgöze, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ailesinin 2 üyesinin görüntülerini, sanal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, büyük ilgi gördü. (DHA
Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı