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Erzincan'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Erzincan'da Mobilya İmalathanesinde Yangın
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Erzincan'da bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle bitişikteki mesken ve arazilere sıçramadan söndürüldü. İş yeri yangında kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN'da bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle bitişikteki mesken ve arazilere sıçramadan söndürüldü. İş yeri yangında kullanılamaz hale geldi.

Akyazı Kavşağı Terzibaba Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı imalathaneye ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını, bitişiğindeki mesken ve arazilere sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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