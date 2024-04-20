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Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçi Adnan Keklik'in cenazesi defnedildi. Törene bakanlar ve yakınları katıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçi Adnan Keklik'in (42) cenazesi toprağa verildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan yakınlarınca alınan Keklik'in cenazesi, ilçedeki Yusuf Ziya Demir Camisi'ne getirildi.

Törene, Keklik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namaz sonrası Keklik'in cenazesi, ilçe mezarlığına götürüldü. Tabutuna, bakanlar Bayraktar ve Işıkhan'ın da omuz verdiği Keklik'in cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

Bakanlar ve cenazeye katılanlar, işçinin yakınlarını teskin etmeye çalıştı, başsağlığı diledi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş ve 5 Nisan'da işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşılmıştı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün de Sabırlı Deresi bölgesinde işçilerden Adnan Keklik'in cenazesine ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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