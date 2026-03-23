Erzincan Valiliği'nden kuzuların ölümüyle ilgili açıklama Açıklaması

Erzincan Valiliği, Kemah ilçesinde kuzuların ölümüne ilişkin, "Yapılan ilk değerlendirmelere göre, herhangi bir salgın hastalık belirtisi görülmemiş olup ilimiz genelinde yapılan kontrollerde de münferit kayıplar dışında toplu hayvan ölümlerine rastlanılmamıştır." açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde yeni doğan kuzuların ani ölümüyle ilgili paylaşımlar nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner sağlık ekiplerince sahada gerekli incelemelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzu ölümleri ile ilgili numuneler alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi için Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, herhangi bir salgın hastalık belirtisi görülmemiş olup ilimiz genelinde yapılan kontrollerde de münferit kayıplar dışında toplu hayvan ölümlerine rastlanılmamıştır."

Açıklamada, sürecin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için laboratuvar sonuçlarının beklenmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi. Elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli önlemlerin hızla alınarak üreticilerin bilgilendirilmeleri sağlanacağı aktarıldı.