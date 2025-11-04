Haberler

Erzincan'da Kuş Gribi Uyarısı: Kanatlı Hayvan Üreticilerine Dikkat!

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa'da kuş gribinin yayılma hızının artması nedeniyle kanatlı hayvan üretimi yapan işletmelere önemli uyarılarda bulundu. Göçmen kuşların geçiş dönemi ile birlikte hastalığın bulaşma riski arttı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa'da görülen kuş gribinin yayılma hızının yüksek olması nedeniyle kanatlı hayvan üretimi yapan ticari işletmelere uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Avrupa genelinde ve özellikle göçmen su kuşlarının geçiş dönemleriyle eş zamanlı olarak, kuş gribi vakalarında önemli bir artış yaşandığını belirtildi.

Kuş gribinin hızla yayılma tehlikesinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göçmen kuşların virüsü uzun mesafelere taşıyabilmeleri, göç güzergahları üzerindeki sulak alanlar, göl çevreleri ve açık sistem kanatlı işletmeleri için ciddi bir bulaşma riski oluşturmaktadır. Avrupa ülkelerinde hastalığa sebep olan göçmen kuşların, kasım ayından itibaren ülkemiz üzerinden geçen göç yollarını kullanacak olmalarından dolayı, açık alana erişimi olan tüm kanatlı hayvanların gezinti alanı kullanımlarına kısıtlama getirilmiştir. Bu kapsamda açıkta yetiştirilen kanatlı hayvanların kapalı barınak veya kümeslere alınması, açık alanda yemleme yapılmaması, yemlik ile suluk gibi kanatlı ekipmanlarının dış ortamda bulundurulmaması ve avcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen yabani kanatlıların herhangi bir şekilde canlı veya ölü olarak kümes hayvanlarıyla temas ettirilmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınarak uygulamanın kesintisiz biçimde sürdürülmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Haberler.com

