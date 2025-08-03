Erzincan'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Erzincan'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
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Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, Ali Ö.'nün kullandığı kamyonet devrildi. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ali Ö'nün kullandığı 34 FPZ 579 plakalı kamyonet, Erzincan- Erzurum kara yolu Kantarlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan N.K. (73), E.Ö. (71) ve F.A. (64), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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