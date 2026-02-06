Haberler

Erzincan'da Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da düzenlenen bayrak yürüyüşüne protokol üyeleri ve binlerce öğrenci katıldı. Yürüyüşte depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erzincan'da protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla "İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle" temalı bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Kentte Ordu, Halitpaşa, 13 Şubat ve Fevzipaşa caddelerinde toplanan öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Dörtyol Meydanı'na yürüdü.

Askerler ile vatandaşların öğrencilere eşlik ettiği yürüyüşte, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve kendisine eşlik eden binlerce öğrenci tarafından Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinin seslendirilmesiyle son buldu.

Yürüyüşe, Vali Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi partilerin il başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar