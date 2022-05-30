Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı - Haberler

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Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı

Demirören Haber Ajansı - Muzaffer Koşan - Güncel
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Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı

ERZİNCAN'da, inşaat kazısında meydana gelen göçükte işçiler Mehmet Ali Koyun ile Medet Kotan yaralandı.

ERZİNCAN'da, inşaat kazısında meydana gelen göçükte işçiler Mehmet Ali Koyun ile Medet Kotan yaralandı.

Kentte, Nermi Tombul Caddesi'ndeki Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'na ait inşaat çalışmasında, saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Kazı alanındaki bir alanın çökmesiyle inşaatta çalışan 2 işçi göçük altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla göçük altından çıkarılan işçiler, ambulanslarla tedavi edilmek üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

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