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Tanoğlu’ndan babası anısına cami

Tanoğlu’ndan babası anısına cami
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ETSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, babası Kahraman Tanoğlu anısına Başbağlar Mahallesi'nde 300 kişilik cami yaptırdı. Cuma namazı öncesi dualarla açılan caminin törenine Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanı katıldı, Tanoğlu ailesine teşekkür etti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı ve hayırsever iş insanı Ahmet Tanoğlu'nun inşa ettirdiği cami ibadete açıldı.

ETSO Başkanı Tanoğlu'nun merhum babası Kahraman Tanoğlu anısına Başbağlar Mahallesi'nde yaptırdığı 300 kişilik cami, cuma namazı öncesi dualarla ibadete açıldı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir ibadethanenin açılışının yanı sıra bir evladın vefasının ve hayırda yarışmanın örneğine şahitlik ettiklerini söyledi.

Açılışta bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Geride bırakılan böyle hayırlı eserler amel defterlerinin kapanmamasına ve hayır duasının devam etmesine vesile olur. Erzincan'a sağladığı kıymetli katkıların yanı sıra bu manevi eseri de hemşerilerimize armağan eden Tanoğlu ailesine teşekkür ediyor, merhum babasına Allah'tan rahmet diliyorum."

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise kente hizmet verecek caminin hayırlı olmasını dileyerek Tanoğlu ailesine teşekkür etti.

ETSO Başkanı Ahmet Tanoğlu da mülkün ve imkanın Allah'tan geldiğini ifade ederek, "Niyetimiz ve duamız odur ki, bu mübarek mekan yalnızca bir bina değil, çocuklarımızın cıvıltısıyla şenlenen, gençlerimizin huzur bulduğu, birlik ve kardeşliğin pekiştiği, yaşayan bir ibadet yuvası olsun. Kapısı ve gönlü herkese açık, şehrimize hizmet eden hayırlı bir eser olarak kalsın. Rabb'im ibadetlerimizi makbul, muhabbetimizi daim eylesin. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA
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