Göyne Baraj gölünün yüzeyi buz tuttu

Erzincan'da etkili olan dondurucu soğuklar sonucunda Göyne Baraj gölünün yüzeyi buz tutarak görsel bir şölen sundu. Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan, bu anı dron ile kaydetti.

ERZİNCAN'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyhle Göyne Baraj gölünün yüzeyi buz tuttu.

Çatalarmut köyünde DSİ tarafından inşa edilen ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan Göyne Baraj gölünün yüzeyi buz tuttu. Güzel görüntüler oluşan baraj gölü, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dron ile havadan görüntülendi.

