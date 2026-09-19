Haberler

Erzincan'da Gaziler Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Gaziler Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Güncelleme:
+47 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Gaziler Günü dolayısıyla Belediye binası önünde tören düzenlendi. Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; ardından Sabri Taş konuşma yaptı.

Erzincan'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye binası önünde düzenlenen törende, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhrip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra protokol üyelerince Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi.

Programa, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Çöpten kazandığı parayla bir derneği ayakta tuttu

Çöpten servet çıktı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler

"Herkes hazır olsun beyler" diyerek uyarıyı yaptı
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti

Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın

İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
Paraları borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılardan geride kalan eş ve çocuklara tehdit

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor

Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması

Öğretmenlerin merakla beklediği konuya net yanıt: Getirmeyeceğiz