Erzincan'da Gaziler Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

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Erzincan'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye binası önünde düzenlenen törende, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhrip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra protokol üyelerince Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi.

Programa, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA