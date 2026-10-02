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Erzincan'da Ergan Dağı'nda Yavuz Çakır'ın 100 kişilik cami ibadete açıldı

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Erzincan'da Ergan Dağı'nda Yavuz Çakır'ın 100 kişilik cami ibadete açıldı
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Erzincan'da Ergan Dağı'nda hayırsever iş insanı Yavuz Çakır'ın yaptırdığı 100 kişilik cami ibadete açıldı. Vali Hamza Aydoğdu törende caminin bölgede ihtiyaç olduğunu belirterek Çakır'a teşekkür etti, Belediye Başkanı Bekir Aksun da hayırlı olmasını diledi.

Erzincan'da Ergan Dağı Sıra Dışı Sporlar Merkezi'nde hayırsever iş insanı Yavuz Çakır'ın yaptırdığı 100 kişilik cami ibadete açıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, kayak merkezindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ergan Dağı'nda kıymetli bir eserin açılışını yaptıklarını söyledi.

Caminin bölgede ihtiyaç olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bütün tesislerimizde mescit olmasına rağmen buranın yapısına uygun bir caminin de burada olması çok güzel oldu. Yavuz Bey, Allah hayrınızı kabul etsin. Bu eser, kıyamete kadar burada kalacak ve burada namaz kılan herkesin hasenatından siz de çocuklarınız da nasipleneceksiniz. Cenabıallah daha çok hayır yapmayı hepimize nasip etsin. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı cumalar diliyorum."

Belediye Başkanı Bekir Aksun da caminin hayırlı olmasını dileyerek, Çakır ailesine teşekkür etti.

İş insanı Yavuz Çakır da kayak merkezinin dokusuna uygun cami inşa ettirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA
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