ERZİNCANLI Emre Uslu, kız arkadaşı Semanur Çelikli'ye Erzincan'daki Kızılay Meydanı'nda dev ekrana yansıtılan fotoğraflardan oluşan video ve meşaleler eşliğinde evlilik teklifinde bulundu.

Erzincan Havalimanı'nda görev yapan Emre Uslu, bir mobilya mağazasında çalışan Semanur Çelikli'ye sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Evlilik teklifi için arkadaşlarıyla hazırlık yapan Emre Uslu, şehir merkezinde vatandaşların ilgiyle izlediği bir organizasyon düzenledi. Uslu, kız arkadaşı Semanur Çelikli ile birlikte el ele Kızılay Meydanı'nda yürürken bir anda dev ekranda fotoğraflar çıkmaya başladı. Çalan müziğin ardından Uslu'nun arkadaşları, ellerinde meşalelerle çiftin etrafını sardı. Dev ekranda fotoğraflarının yer aldığı videoyu izleyen Semanur Çelikli, Emre Uslu'nun Hakan Altun'un 'Teklif ediyorum' şarkısıyla yaptığı evlilik teklifi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Semanur Çelikli, Emre Uslu'nun teklifine 'Evet' yanıtını verdi ve sonrasında taktığı yüzüğü büyük bir mutlulukla kameraya gösterdi. Kızılay Meydanı'nda gerçekleyen evlilik teklifi vatandaşların da ilgisini çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı