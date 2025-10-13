Erzincan'da Çevik Kuvvet Polislerine Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi
Erzincan'da, Emniyet Müdürlüğü tarafından çevik kuvvet polisine toplumsal olaylara müdahale yöntemleri konusunda eğitim verildi. Eğitim sonrası yapılan tatbikatta, senaryo gereği eylemcilerle polisler arasında arbede yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hizmet içi eğitim programı kapsamında Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde görevli polislere toplumsal olaylara müdahale yöntemleri konusunda verilen eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikatta senaryo gereği yasa dışı gösteri yapan grup ile polisler arasında arbede yaşandı.
Polise taş ve molotofkokteyliyle saldıran eylemcilere TOMA'lar tazyikli su sıktı.
Eylemcilerin etkisiz hale getirilmesiyle tatbikat sona erdi.
İl Emniyet Müdürlüğü, gerçeği aratmayan tatbikatın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.