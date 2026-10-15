Erzincan'da ATAG-29 Çalıştayı başladı, 9 oturumda 52 bildiri sunulacak

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "29. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı" başladı.

Üniversitenin Deprem Teknolojileri Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, aktif tektonik, paleosismoloji, sismoloji, jeodezi ve deprem mühendisliği alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler bir araya geldi.

Çalıştay kapsamında 9 oturumda 40'ı sözlü, 12'si poster olmak üzere toplam 52 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılacak.

Çalıştayda, Yedisu Fayı başta olmak üzere 2023 Kahramanmaraş ve 2025 Sındırgı depremleri, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu'daki aktif fay sistemlerine ilişkin güncel araştırmalar ve veriler değerlendirilecek.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, geçmişte büyük sarsıntılar yaşamış Erzincan'ın böylesi kritik bir bilimsel toplantıya ev sahipliği yapmasının ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Erzincan'ın deprem geçmişinin, bilimsel bilginin can güvenliğini sağlayan ve şehirleri depremlere karşı daha dirençli hale getiren uygulamalara dönüştürülmesini gerekli kıldığını ifade eden Kuyrukluyıldız, şunları kaydetti:

"Deprem tehlikesinin anlaşılması, afet risklerinin azaltılması, deprem mühendisliği ve erken uyarı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar büyük önem taşıyor. Farklı disiplinlerin bilgi ve birikiminin bir araya gelmesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde etki yaratacak araştırmaların üretilmesini önemsiyoruz. Üniversite olarak Deprem Teknolojileri Enstitümüzün faaliyetlerini ve bilimsel işbirliklerini kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz. ATAG-29'un yeni araştırma sorularına kapı aralamasını, genç araştırmacıların yetişmesine katkı sunmasını ve ülkemizin afetlere dirençli bir geleceğe hazırlanmasına fayda sağlamasını diliyorum."

Programda önceki dönem EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün Esina ile TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Cem Demirel adına Prof. Dr. Erdal Şafak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çalıştayın sürdürülebilirliğine katkıda bulundukları için Prof. Dr. Kuyrukluyıldız, Prof. Dr. Levent, Esina ve Şafak'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılışa, EBYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden ile ATAG-29 Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Korkusuz Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Kentte 3 gün sürecek çalıştay, bilimsel oturumların ardından son gün Erzincan Havzası'nın aktif tektoniğinin sahada inceleneceği arazi gezisiyle tamamlanacak.

Kaynak: AA