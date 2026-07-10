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Erzincan'da iki araç çarpıştı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

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Erzincan'da SUV tipi araç ile üç tekerlekli elektrikli aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 24 ACF 573 plakalı SUV tipi araç ile 24 ACG 809 plakalı üç tekerlekli elektrikli araç, Akşemsettin Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür İlhan
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