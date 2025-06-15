Erzincan'da Apartman Dairesinde Yangın

Erzincan'da Apartman Dairesinde Yangın
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Erzincan'ın Yunusemre Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Erzincan'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunusemre Mahallesi Yunusemre Caddesi TOKİ konutlarında 4 katlı binanın en üst katında F. H'ye ait dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri apartman sakinlerini tahliye etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
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