Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü ERZİNCAN'da etkili olan yağmurda Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne yıldırım düştü. ERZİNCAN'da etkili olan yağmurda Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü'ne yıldırım düştü. AFAD binasının elektrik tesisatında hasar oluştu. Erzincan'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış sırasında merkez Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki AFAD binasına yıldırım düştü. Yıldırım, binanın elektrik tesisatına zarar verdi. Elektrik kablolarından çıkan duman AFAD binasını kapladı. AFAD binasına itfaiye, 112 ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, yıldırım düşen binada incelemede bulundu. Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel Erzincan AFAD Güncel Haberler

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