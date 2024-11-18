ERÜ Rektörü Altun lise öğrencileriyle buluştu
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Kariyer Söyleşisi" etkinliğine konuk oldu.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Kariyer Söyleşisi" etkinliğine konuk oldu.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Altun, öğrencilere ERÜ hakkında bilgi verdi.
Kariyer planlaması hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Altun, gelişim için zinde ve kariyer planlamasına sahip olunması gerektiğini belirti.
Altun, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Etkinlikte, Altun'a plaket takdim edildi.
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