ERÜ Rektörü Altun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altun, mesajında, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, tarihi boyunca destanlar yazan aziz Türk milleti tarafından bertaraf edildiğini, milletin, sarsılmaz birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiğini anımsattı.

Milletin 15 Temmuz gecesi devletine ve demokrasisine sahip çıktığına dikkati çeken Altun, "Şanlı tarihinde sayısız destan yazan Türk milleti, o gece kadın erkek, genç yaşlı demeden meydanlara inerek bağımsızlığına, devletine ve demokrasisine sahip çıkmış, unutulmayacak bir kahramanlık destanı yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Vatanının bölünmez bütünlüğüne kastedenlerin dün olduğu gibi bugün de hain emellerine ulaşamayacaklarını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milleti, o hain gecede vatanı, bayrağı ve milleti uğruna şehadet şerbetini içen Ömer Halisdemir'i, Cennet Yiğit'i, Kübra Doğanay'ı ve 251 aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Erciyes Üniversitesi mensupları olarak bizler, bilimin ışığında eğitim öğretim ve bilimsel çalışmalarımızı yürütürken milli ve manevi değerlerini benimseyen, demokratik değerlere bağlı, ülkesine ve milletine hizmet eden genç nesillerimizi yetiştirirken Türk milletinin o gece yazdığı kahramanlık destanını dün olduğu gibi bugünde anlatmaya devam edeceğiz."