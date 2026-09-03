Haberler

Erciyes Üniversitesi ve KAYSO'dan Eğitim İşbirliği

Erciyes Üniversitesi ve KAYSO'dan Eğitim İşbirliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Sanayi Odası arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Rektör Altun ve Başkan Büyüksimitci'nin katıldığı törende, üniversite-sanayi işbirliğinin önemi vurgulandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) arasında "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, KAYSO Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ERÜ Enstitü Müdürleri ile KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Altun, protokolün üniversite sanayi işbirliği süreçleri açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Büyüksimitci de Kayseri sanayisinin sürekli rekabet içerisinde olduğunu belirterek, KAYSO'ya verdikleri desteklerden dolayı Altun'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Altun ve Büyüksimitci tarafından işbirliği protokolüne imza atıldı.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti
İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı

İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı
Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt
Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj

Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici sessizliğini bozdu
Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı teklifi ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun teklifini ilk kez açıkladı

Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak

Milyonları üzecek haber! Bu gece tarihi bir zam geliyor