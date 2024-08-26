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Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 737'nci yılında anıldı

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Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği Başkanı Orhan Sarıca, törende yaptığı konuşmada, İkizce Zaferi'nin heyecanını yaşadıklarını ve Savcı Bey'i saygı ve minnetle anıyorlarını belirtti. Törene, çeşitli kurum ve dernek temsilcileri de katıldı.

Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 737'nci yılında, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'deki kabri başında törenle anıldı.

Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği Başkanı Orhan Sarıca, anma töreninde yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi Şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını daima yaşadıklarını belirten Sarıca, "Bugün, 1287 yılında kazanılan İkizce Zaferi'ni ve Savcı Bey'in şehadetinin yıl dönümünü anmanın onurunu yaşıyoruz. Bu zafer, ecdadımızın fedakarlıklarıyla kazanılmış ve bizlere vatan sevgisi ile milli birlik bilinci aşılamıştır. Şehadetinin 737'nci yılında Savcı Bey'i ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, vatanımızın sonsuza dek varlığını yüce Allah'tan diliyorum." dedi.

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ise "Ben emekli askerim, insanın geçmişi ve tarihi ile bağlarını koparmamasını isteyen biriyim. Tarihimizi ve köklerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir daha ki dönemde bizim de katkılarımızla daha güzel bir tören yaparız." diye konuştu.

Köy Muhtarı Yaşar Vural ise katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından İkizce Alçay Mesire Alanında katılımcılara etli bulgur pilavı, gözleme ve ayran ikram edildi.

Programa, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Tekdemir, MHP İlçe Başkanı Çetin Karaduman, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fatih Yalçınsoy, Kütahya Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hüseyin Namaz katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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