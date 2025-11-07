Haberler

Erol Keleş, Keban İlçesindeki Yatırımları İnceledi

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde sağlık ve ulaşım alanındaki yatırımları ziyaret ederek projelerin durumu hakkında bilgi aldı. Keleş, ilçede önemli bir kapasite artışı sağlanacağına inandığını belirtti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Keleş ve beraberindekiler, ilçede yapımı süren sağlık ve ulaşım alanındaki yatırımları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Keleş, projelerin tamamlanmasıyla ilçede sağlık, ulaşım ve güvenlik hizmetlerinde önemli bir kapasite artışı sağlanacağını söyledi.

Keleş, "Aziz şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
