Holding önünde öldürülen Erol Eğrek davasında aile şikayetini geri çekti

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Tazminatını almak için gittiği Çalık Holding önünde dövülen ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Erol Eğrek cinayeti davasının ikinci duruşmasında aile, sanıklardan şikayetini geri çekti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti 6 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçlundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tutuklu sanıklar şoför Adem A., yakın koruma Ruşen H., şoför Semih K.'nın ise tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, özel güvenlik amiri Osman G.'nin beraatına hükmetti.

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılan Erol Eğrek, tazminatını alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetmişti. Kameralara yansıyan görüntüler ise kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Aile, şikayetini geri çekti: "sanıklar ve ailelerinin de daha fazla mağduriyet yaşamamaları için..."

3'ü tutuklu toplamda 7 sanık bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar şoför Adem A., yakın koruma Ruşen H., şoför Semih K. ve tutuksuz sanıklar polis memuru Salih Y., özel güvenlik amiri Osman G., emekli polis memuru Erhan K. ve emekli Albay Mustafa Ö. avukatlarıyla birlikte mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşma, Eğrek'in ailesinin mahkemeye sunduğu dilekçe ile başladı. Eğrek'in ailesi ilk duruşmada katılma talebinde bulunmuş ve sanıklardan şikayetçi olmuştu. Katılma talebi kabul edilen Eğrek'in ailesinin, bugünkü duruşmadan önce sabah saatlerinde ise "gerek sanıkların duruşmadaki ifade ile hal ve tavırları, gerek dosyaya mübrez kamera kaydı çözümüne dair rapor ve ayrıca dosyadaki diğer deliller gözetilerek gelinen aşamada bu düşüncelerinin değiştiğini, bu kapsamda sanıklar ve ailelerinin de daha fazla mağduriyet yaşamamalarını istedikleri" gerekçesiyle şikayetten vazgeçtikleri ve katılan sıfatlarının kaldırılması taleplerini mahkemeye sunduğu öğrenildi.

Savcı, mütalaasını değiştirdi

Savcı ilk duruşmadaki esas hakkındaki mütalaasında; sanık Osman G.'nin beraatını, diğer sanıkların "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep etmişti. Bugünkü duruşmada ise savcı, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliye edilmelerini talep etti. Sanık ve sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Bir sanığa beraat

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti 6 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tutuklu sanıklar şoför Adem A., yakın koruma Ruşen H., şoför Semih K.'nın ise tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, özel güvenlik amiri Osman G.'nin beraatına hükmetti.