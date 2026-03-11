Farklı tarzı ve müziğiyle Türk popunu yönlendiren sanatçı: Erol Büyükburç

"Sevemem" isimli şarkısıyla müzikseverlerin gönlünde yer edinen ve Türk pop müziğine getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren sanatçı Erol Büyükburç'un vefatının üzerinden 11 yıl geçti."

Doğum tarihi çeşitli kaynaklarda 22 Mart 1936 olarak belirtilen sanatçı, gazeteci Seral Cumalı'ya verdiği bir röportajda, "8 Ağustos 1936'da Adana'da doğdum. Babam Kafkasyalı Türkmen. Anne tarafından Giray Han'ın soyundan geliyorum. Babam Suphi Bey, Devlet Demiryolları güney hattında veznedardı." ifadelerini kullanmıştı.

Babası Sufi Beyin görevi dolayısıyla eğitimine Halep'te başlayan ve Adana Kemal Paşa İlkokulu'nda devam eden sanatçı, o günleri ise şu sözlerle aktarmıştı:

"Halep'teki Frere Maristes adlı Fransız mektebine gidiyor, tatillerde Adana'ya geliyordum. Annem keman ve ud çalar keyfince, ablam piyano çalarak Fransızca şarkılar söylerdi. Babamın tarafında herkes bir enstrüman çalar, güzel şarkı söylerdi. Evde fasıl kurulur, hepsi birer radyo icracısı gibi öyle güzel icra ederdi ki şarkıları. Ben de onları dinler, feyz alırdım. Doğduğumda dedem anneme bir gramofon vermiş. Dedem ve babamın getirdiği taş plaklardan Tino Rossi, Caruso, Mozart, Hafız Burhan, Münir Nurettin plaklarını dinlerdik. Dinlediğim şarkıları çok güzel söylüyordum. İstanbul'a yerleşince, ortaokulda teneffüslerde arkadaşlarımın ısrarı üzerine bahçe duvarına çıkar, şarkı söylerdim."

Sultanahmet Ticaret Lisesi'nde okudu

İstanbul'da Fatih Gelenbevi Ortaokulu'na giden sanatçı, 1951'de başladığı Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında İstanbul'da Şevket Uğurluel, Kanat Gür, Salim Ağırbaş ve Metin Ersoy ile kurduğu ilk grubuyla Florya plajında müzik yaptı.

Erol Büyükburç, bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na devam ederken diğer yandan Alis Rosental'dan şan dersleri aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisinin Yüksek Ticaret bölümünde okuyan sanatçı, üçüncü sınıfta okuldan ayrıldı.

Sanatçı Büyükburç, kendi adına kurduğu ilk orkestrası Erol Büyükburç Vokal Grubu ile çeşitli müzik türlerinin Türkiye'deki öncü uygulayıcısı oldu. "Little Lucy" adlı bestesini 1961'de plak yapan sanatçı, ardından "Kiss Me", "Lover's Wish" ve "Memories" adlı bestelere imza attı.

Las Vegas ve Hollywood pırıltısını yansıttı

Büyükburç,1950'li yıllarda İngilizce sözlü yabancı besteleri yorumlamaya başladı ve daha sonra folk düzenlemelere imza attı.

Milli Orkestra ile 1964'te Belgrat'ta yapılan Balkan Melodileri Festivali'ne katılan sanatçı, farklı giyim tarzına ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Anadolu popunun ortaya çıkışı, benim halk türkülerini aranje etmemle başlayan süreçtir. Farklı olmak istiyordum. Zeki Müren ve diğer şarkıcılar sahnede siyah smokinle şarkı söylüyordu. 'O kadar ciddiyete gerek yok.' dedim. Las Vegas ve Hollywood'un pırıltısını sahne şovlarıma uyguladım ve kıyafetlerimde çok cüretkar davrandım." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı, 1992'ye kadar çocuk şarkılarının yanı sıra kendi hazırladığı kukla karakterleri ve kukla oyunları için şarkılar yaptı, 1990'dan 2007'ye, TRT için tango emisyonlarına imza attı, yabancı şarkılara Türkçe söz yazıp yorumladı.

"Sevgi Çiçekleri" 1975'te yayınlandı"

İlk albümü "Sevgi Çiçekleri"ni 1975'te müzikseverlerle buluşturan sanatçı, 1981'de "Sevemem" adlı şarkısının da aralarında olduğu "Sen Varsın"ı yayımladı. Albümdeki Sevemem şarkısı ile ün kazandı.

İstanbul'daki evinde 12 Mart 2015'te yaşamını yitiren sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"Kırık Kalp", "Yasemin", "Hop Dedik", "Dünya Durdukça", "Karakaş Gözlerin Elmas", "Ağlarım", "Aşk Yolunda" ve "Zeynebim" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu 6 taş plak, 5 long play, 75 tane 45'lik, 9 kasete imza atan sanatçı ayrıca, 20 fotoromanda yer aldı."

Türkiye'nin Elvis'i olarak da anılan sanatçı, kariyerinde 200'e yakın ödüle değer görüldü, 1800 kadar şarkı yorumladı.

Yaşamı boyunca 33 filmde rol alan sanatçının oynadığı filmlerden bazıları şöyle:

"Neşeli Aşıklar", "Kızılcıklar Oldu mu?", "Gençlik Türküsü", "Sus Sus Kimseler Duymasın", "Menekşe Gözler", "Turist Ömer Arabistan'da", "Kavanoz Dipli Dünya", "Kader Rüzgarı", "Kurban Olayım", "Nerdesin Firuze", "Hababam Sınıfı Merhaba" ve "Hırçın Kız Kadife"